Touré looft ploeggenoot: ‘Hij is veranderd dankzij Guardiola’

Raheem Sterling kende een moeizaam debuutseizoen bij Manchester City, maar lijkt dit jaar te zijn opgebloeid. Ploeggenoot Yaya Touré weet waardoor het komt dat de 22-jarige aanvaller dit seizoen aanmerkelijk beter speelt. Volgens de Ivoriaan heeft dat te maken met de komst van trainer Josep Guardiola.

“Ik denk dat je het kan zien. Als je Raheem vergelijkt met vorig seizoen, is hij gigantisch veranderd. Dat is te danken aan Guardiola. Hij geeft Raheem veel vertrouwen en dat zie je terug in zijn spel”, zegt de middenvelder in de Engelse media. Manchester City nam Sterling anderhalf jaar geleden voor 62,5 miljoen euro over van Liverpool. Tot nu toe speelde de aanvaller 79 wedstrijden in het shirt van Manchester City, waarin hij 19 keer scoorde.

“Raheem is zo snel, met en zonder de bal. Gabriel Jesus en Leroy Sané ook. Zij kunnen van wereldklasse worden. In de Champions League leren ze meer, omdat ze daar tegen grote verdedigers spelen”, looft Touré zijn teamgenoten. “Die jongens kunnen het iedere verdediging moeilijk maken. Op de training maken ze het mij soms moeilijk. Ze zijn snel en heel scherp.”