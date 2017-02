‘We zijn heel blij dat we hem zondag tegen PSV er weer bij hebben’

Tonny Vilhena werd afgelopen zondag tegen ADO Den Haag gespaard door Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij deed dit met oog op de topper van aanstaande zondag tegen PSV. Karim El Ahmadi, maker van het enige doelpunt in Den Haag, is blij dat de strijdbare Vilhena komend weekend er weer bij is.

Vilhena was wedstrijdfit, maar stond op scherp en zou derhalve bij een volgende gele kaart geschorst zijn tegen PSV. "Tonny is zo ontzettend belangrijk voor ons", zegt El Ahmadi in het Algemeen Dagblad. "Niet alleen omdat hij op een belangrijke positie speelt, maar zeker ook door zijn manier van spelen. Hij brengt energie, pakt ballen af, sluit bij als het kan."

Naar alle waarschijnlijkheid keert Vilhena zondag terug in de basis. "We zijn allemaal heel blij dat we hem zondag tegen PSV er weer bij hebben. Want ik heb het al vaker gezegd: Vilhena heeft het karakter van een topspeler", aldus El Ahmadi.