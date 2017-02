‘Vitesse weet hoe dergelijk gedrag bij de spelers binnen kan komen’

Vitesse heeft op de clubsite in een verklaring laten weten zich te distantiëren van het wangedrag van enkele supporters die zondag over de schreef gingen. Een klein deel van de aanhang maakte oerwoudgeluiden richting Ajax-keeper André Onana.

De Arnhemmers laten op de clubsite weten ‘met afschuw’ kennis te hebben genomen van de beelden. “Vitesse distantieert zich ten zeerste van dit voorval. Voor dergelijk gedrag is absoluut geen ruimte in ons stadion.”

Algemeen directeur Joost de Wit is boos. “Vitesse, met een selectie met verschillende culturen, weet hoe dergelijk gedrag bij de spelers binnen kan komen. Het is de club er alles aan gelegen om de aanstichters middels videobeelden te achterhalen en we hebben daartoe een onderzoek ingesteld. Vitesse is reeds met de KNVB in contact om samen dit gedrag de kop in te drukken.” De KNVB heeft al laten weten zich over de beelden te buigen en mogelijk een onderzoek in te stellen.