‘Daar heeft Jari last van gehad en moet Klaassen ook goed over nadenken’

Davy Klaassen lijkt de volgende Ajacied die de stap naar het buitenland kan gaan maken. De aanvoerder is bezig aan een indrukwekkend seizoen, waarin hij alleen in de Eredivisie al elf keer trefzeker was. Statistiekenbureau Opta zocht uit welke clubs het beste passen bij de speelstijl van de aanvallende middenvelder van Ajax. Liverpool, Bayer Leverkusen, Napoli en Paris Saint-Germain komen dan in beeld.

De genoemde clubs over de grens tonen in grote lijnen overeenkomsten met het spel van Ajax. Alle vier zijn dit clubs die ‘hoog druk’ willen zetten, iets waar Klaassen zich goed bij voelt. “Loopvermogen is zo belangrijk in die speelwijze”, zegt Ronald de Boer in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Steeds maar weer op het juiste moment op de juiste plek komen. Dat is, los van zijn uitstekende mentaliteit, Davy's voornaamste kwaliteit. Dat doelpunt afgelopen zondag tegen Vitesse was wat dat betref symbolisch: na een lange sprint op de goede plaats staan.”

“Kijk, Jari Litmanen was in onze tijd een geweldige speler, maar bij hem kwam het er daarna niet echt uit”, vervolgt De Boer. “Oók omdat hij, als nummer 10, perfect paste in onze speelstijl. Maar in het buitenland lopen spitsen soms alleen voor zichzelf. Daar heeft Jari last van gehad. En daar moet Klaassen ook goed over nadenken. Dennis Bergkamp was natuurlijk absolute wereldtop bij Arsenal. Maar als één van de twee spitsen. Dennis zijn perfecte techniek kent iedereen, maar hij was ook enorm snel. Klaassen is niet langzaam, maar het is niet zijn kracht.”

Klaassen zelf lijkt niet bezig met een eventuele transfer. Hij wil niets liever dan kampioen worden met Ajax. “Ik ga niet het veld in om mijn carrière een boost te geven”, aldus de Oranje-international. “Dat ik elke bal op doel ros omdat mijn statistieken dan beter worden. Ik kan nu wel iets over mijn toekomst roepen, maar als ik de rest van het seizoen slecht speel, ziet de wereld er heel anders uit.”