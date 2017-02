Wenger niet op zijn gemak bij Sutton: ‘Ik heb niet kunnen genieten’

Arsenal bereikte maandagavond de kwartfinales van de FA Cup ten koste van Sutton United, een club uit de vijfde Engelse klasse. The Gunners wonnen met 0-2 door doelpunten van Lucas Pérez en Theo Walcott, die voor de honderdste keer in zijn loopbaan trefzeker was voor zijn club. Manager Arsène Wenger was blij met de zege, maar zat niet geheel zonder spanning op de bank.

"Ik heb vandaag niet echt kunnen genieten”, zei Wenger na afloop in gesprek met de BBC. "We moesten winnen en dat is altijd tricky. Gelukkig hebben we de klus geklaard, al was het op een slecht veld als dit behoorlijk lastig. Het was geen makkelijke wedstrijd. Elke fout van ons werd door Sutton afgestraft. Ze scoorden niet, maar speelden erg goed. Als wij mentaal niet in orde waren geweest vandaag, hadden we de volgende ronde zeker niet bereikt."

De Franse coach deelde een compliment uit aan Sutton United. “Toen ik hier twintig jaar geleden langskwam waren ze in de vijfde divisie fysiek niet zo goed als nu. Ze speelden goed georganiseerd en met een enorme wilskracht. Als we niet zo goed mentaal waren voorbereid waren we niet doorgegaan vandaag”, aldus Wenger.