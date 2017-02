Arsenal neemt via jubileumgoal definitief afstand van dappere vijfdedivisionist

Arsenal heeft maandagavond afgerekend met Sutton United. De ploeg van Arsène Wenger speelde met enkele vaste namen tegen de club uit de Conference National, maar kende desondanks geen heel eenvoudige avond. Door een doelpunt van Lucas Pérez en een jubileumtreffer van Theo Walcott werd een plek in de kwartfinale van de FA Cup toch veiliggesteld: 0-2.

Dat Arsenal het doel schoon hield tegen de vijfdedivisionist, was meer een kwestie van geluk dan van wijsheid. Het dappere Sutton United kreeg meerdere goede mogelijkheden om iets terug te doen, bijvoorbeeld middels een pegel van Roarie Deacon. Halverwege de tweede helft spatte de inzet van de voormalig Arsenal-jeugdspeler uiteen op de lat. Op dat moment stond het al 0-2 voor the Gunners, die allesbehalve een grootste indruk maakten.

Sutton United was meermaals dicht bij een doelpunt, bijvoorbeeld via Adam May.

Een van de eerste serieuze kansen leverde na 25 minuten het openingsdoelpunt op. Lucas trok vanaf de rechterflank naar binnen en vuurde een laag schot af. Walcott probeerde de bal te verlengen met de hak, maar raakte het leer niet aan. De treffer kwam dus op naam van Lucas. De Spanjaard had een aandeel in negen doelpunten in de laatste acht wedstrijden waarin hij een basisplek had: zes goals, drie assists. Het doelpunt zorgde voor wat vertrouwen bij de bezoekers. Walcott was met een poging vanaf de rand van het zestienmetergebied dicht bij de 0-2.

Op slag van rust leidde een flater van David Ospina bijna tot de gelijkmaker, maar Adam May faalde voor het doel. Na rust trok Arsenal de wedstrijd toch naar zich toe. Walcott was bij de tweede paal het eindstation van een vlotte aanval, nadat hij de bal ietwat gelukkig ontving van Alex Iwobi. Het was het honderdste doelpunt van Walcott voor Arsenal in alle competities. Sutton United gaf zich niet gewonnen en kreeg nog een goede kans via May. Daarna volgde de kanonskogel van Deacon op het aluminium en ook in het restant bleef de nul van Arsenal gehandhaafd.