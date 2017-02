Locadia keert na half jaar terug op voetbalveld en boekt zege op NAC

Jong PSV heeft zich maandagavond steviger genesteld op plek vijf in de Jupiler League. De Eindhovenaren ontdeden zich via een dubbelslag van Albert Gudmundsson van provinciegenoot NAC Breda: 2-0. Ander positief nieuws was de rentree van Jürgen Locadia. De aanvaller kampte maandenlang met een liesblessure en keerde terug op het voetbalveld.

Locadia had direct een basisplek en maakte zijn eerste speelminuten sinds hij eind augustus 2016 geblesseerd raakte. Daartegenover stond de absentie van clubtopscorer Sam Lammers en het ontbreken van spelers als Matthias Verreth, Dante Rigo en Dirk Abels, die dinsdag met PSV Onder-19 uitkomen tegen Benfica in de achtste finale van de UEFA Youth League. Niettemin kwam Jong PSV halverwege de eerste helft op voorsprong. Locadia stuitte op keeper Jorn Brondeel, maar in de rebound was het raak via een van richting veranderde inzet van Gudmundsson.

Na een klein uur sloeg de IJslander opnieuw toe. Gudmundsson werd weggestuurd en wipte de bal over de uitkomende Brondeel: 2-0. Even daarna kwam het optreden van Locadia ten einde: hij werd vervangen door Laros Duarte. Omdat Luuk Koopmans een kopbal van Jari Oosterwijk met de vingertoppen pareerde, keerde de spanning niet meer terug in de wedstrijd. PSV boekte in de provinciale derby alweer de vierde competitiezege op rij. De ploeg van Pascal Jansen hijgt in de nek van MVV Maastricht en FC Volendam, respectievelijk de nummers vier en drie van de Jupiler League.