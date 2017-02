Barcelona wil door met geplaagde Luis Enrique: ‘Gaan in april praten’

Luis Enrique heeft niet de beste week uit zijn trainersloopbaan achter de rug. De Spanjaard liep dinsdag met Barcelona tegen een oorwassing aan op bezoek Paris Saint-Germain in de Champions League (4-0) en werd zondag ternauwernood door sterspeler Lionel Messi behoed voor een nieuwe blamage. De Argentijn stelde tegen laagvlieger Leganés pas één minuut voor tijd de drie punten veilig voor Barça (2-1).

Er wordt dan ook flink aan de stoelpoten van Luis Enrique gezaagd, maar die blijft vooralsnog het vertrouwen van de clubleiding genieten. "Hij heeft de laatste jaren vrijwel alle competities gewonnen en de supporters zijn nog altijd erg blij met hem. Luis Enrique is de trainer waarmee we nog altijd door willen", vertelt voorzitter Josep Maria Bartomeu aan TV3. Luis Enrique zwaait sinds mei 2014 de scepter bij Barcelona, dat onder leiding van de voormalig middenvelder onder meer twee landstitels en de Champions League won. Zijn contract in Camp Nou loopt aan het einde van dit seizoen af.

"We zullen in april met Luis Enrique gaan praten. Er ligt op dit moment geen plan B", vervolgt Bartomeu. "Hij doet het buitengewoon goed en we naderen de belangrijkste fase van het seizoen nu." Ook Andrés Iniesta sprak openlijk zijn steun uit aan de oefenmeester. "We hebben het vertrouwen in onszelf of de manager niet verloren", zei de spelmaker na het duel tegen Leganés.