‘Met een doelpunt was de wedstrijd van Depay tegen Dijon perfect geweest’

Olympique Lyon won zondagmiddag voor het eerst een wedstrijd waarin winteraankoop Memphis Depay vanaf het startsignaal speelde. Les Gones legden in eigen huis laagvlieger Dijon over de knie (4-2) en verstevigden daarmee de vierde plaats in de Ligue 1. Depay hielp twee goede kansen om zeep, maar kon desondanks rekenen op de complimenten van trainer Bruno Génésio.

"Met een doelpunt was zijn optreden perfect geweest", vertelde de Franse keuzeheer na afloop van het competitieduel volgens L'Équipe . "We hebben hem zijn atletisch vermogen zien hervinden, zijn vermogen om het verschil te maken in een één-tegen-één-situatie. Hij kon het bovendien goed vinden met zijn teamgenoten. Het was interessant voor zowel hem als het team", aldus Génésio.

Depay maakte in januari voor maximaal 25 miljoen euro de overstap van Manchester United naar Lyon en speelde tot nu toe zeven duels voor de Franse grootmacht, waarvan vier als basisspeler. Tegen Dijon assisteerde de buitenspeler teamgenoot Corentin Tolisso bij de 2-2. Donderdagavond wacht Lyon de thuiswedstrijd in de Europa League tegen AZ.