‘Frank kent de club goed, hij zou een hele goede kandidaat zijn’

Rangers FC is na het ontslag van Mark Warbuton op zoek naar een nieuwe coach en in de Schotse media is de naam van Frank de Boer gevallen. De oefenmeester geniet momenteel van een sabbatical, nadat hij in november zijn congé ontving bij Internazionale. Peter Lovenkrands speelde in 2004 samen met De Boer in Glasgow en denkt dat de Nederlander perfect zou passen bij the Gers.

"Ik denk dat hij een hele goede kandidaat zou zijn. Hij kent de club goed, evenals zijn broer (Ronald de Boer, red.). Ik heb met beiden gespeeld en Frank is een fantastische persoonlijkheid", laat Lovenkrands weten aan Sky Sports. "Ik weet alleen niet of hij opnieuw halverwege het seizoen ergens zou instappen, na wat er gebeurd is bij Inter. Ik weet niet of hij zijn vingers daar opnieuw aan zal willen branden", aldus de voormalig Deense middenvelder, die in totaal zes seizoenen actief was op Ibrox.

De Boer gaf vorige week al aan niet bij voorbaat onwelwillend te staan tegenover de vacante trainerspositie bij Rangers. "Ik zal altijd luisteren, maar ik ben niet benaderd. Ik koester warme gevoelens voor elke club waar ik in het verleden voor heb gespeeld", vertelde hij toen. Rangers staat momenteel op een teleurstellende derde plaats in de hoogste Schotse afdeling. De achterstand op aartsrivaal en koploper Celtic bedraagt dertig punten.