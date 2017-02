Veertig miljoen niet genoeg voor Bundesliga-topscorer

Rodrigo Fernandez Llovelle, de zaakwaarnemer van Lucas Pérez, ontkent dat zijn cliënt weg wil bij Arsenal. Volgens hem is de Spaanse aanvaller niet tevreden over zijn bijrol bij the Gunners, maar doet hij er alles aan om zich in het team te knokken. (Sky Sports)