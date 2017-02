VIDEO - De mooiste doelpunten van de jarige Jari Litmanen bij Ajax

Jari Litmanen gold halverwege de jaren ’90 als een van de beste middenvelders van het moment en was een belangrijke schakel in het succesvolle Ajax van Louis van Gaal. De op maandag 46 jaar oud geworden Fin onderscheidde zich niet alleen met zijn steekballetjes en dribbels, maar scoorde er in het shirt van de Amsterdammers ook lustig op los.