‘We zijn pas net als de grote clubs als we de halve finale van de CL halen’

Manchester City neemt het dinsdag in de Champions League op tegen AS Monaco en voor the Citizens is het een kans om opnieuw door te stoten tot de kwartfinale. Vorig seizoen strandde het team van Josep Guardiola, dat toen nog door Manuel Pellegrini werd gecoacht, pas in de halve finale en volgens Kevin De Bruyne heeft de club nog meer van zulke seizoenen nodig.

“Vorig jaar was een geweldig leermoment voor het team. We weten dat het een moeilijke opgave gaat worden tegen een team uit Frankrijk dat in bloedvorm verkeert, maar we zullen onze taken uitvoeren”, blikt hij vooruit tijdens een perspraatje. “Pas als we de halve finale bereiken, zullen mensen zeggen dat we hetzelfde zijn als de grote teams. Mensen vergelijken ons met Manchester United en Liverpool, maar wij moeten net zo lang in de Champions League spelen als zij voordat we met hen vergeleken kunnen worden.”

De Bruyne vervult dit seizoen onder Guardiola een iets andere rol dan hij gewend was: “Ik ben erg gelukkig. Mensen kijken naar mijn statistieken, maar ik denk dat ik het als teamspeler beter doe dan vorig jaar. We winnen zonder dat ik doelpunten maak en als we een prijs kunnen winnen, zou ik erg blij zijn. Ik voel me goed op de plek waar ik neergezet wordt.”