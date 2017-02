Viergever hoorde nog niets over contract: ‘Gebeurt dat niet, dan niet’

Het contract van Nick Viergever bij Ajax loopt over anderhalf jaar af. Ondanks dat de verdediger de laatste tijd basisspeler is in Amsterdam, heeft hij nog niks gehoord over een eventuele verlenging van zijn verbintenis. Viergever zegt tegen Het Parool dat hij zich op zijn plaats voelt in Amsterdam.

“Ik krijg vertrouwen van de technische staf. Nu moet de club dat vertrouwen nog uitspreken. Maar zo niet, dan niet. Ik zit goed in mijn vel”, zegt de verdediger al 28 wedstrijden in het shirt van Ajax speelde. “We hebben een leuk team, we doen mee om de titel en kunnen donderdag de achtste finale van de Europa League bereiken. Ik heb het naar mijn zin.”

“Zelfs op de training van afgelopen zaterdag was iedereen scherp. We zijn als team fit en gretig”, stelt Viergever. Ajax wist het lastige uitduel tegen Vitesse met 0-1 te winnen, maar zag Davy Klaassen wel een strafschop missen. Viergever heeft wel een oplossing voor dat probleem. “Ik zei in de kleedkamer al: misschien moeten we eens een simpele verdediger achter die bal zetten.”