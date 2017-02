Maandag, 20 Februari 2017

Mourinho wil opvolger Zlatan bij Koeman ophalen

AS Roma denkt erover na om de trainer van een concurrent weg te halen. Maurizio Sarri van Napoli is in de Italiaanse hoofdstad in beeld om Luciano Spalletti op te volgen, mocht die laatste zijn contract niet verlengen. (Rai Sport)

Liverpool zal waarschijnlijk verder moeten zoeken. Internazionale heeft namelijk laten weten niet van plan te zijn om afscheid te nemen van Ivan Perisic. (La Gazzetta dello Sport)

Manchester United ziet in Romelu Lukaku een opvolger voor de lange termijn van Zlatan Ibrahimovic. The Red Devils zullen echter wel flink in de buidel moeten tasten om de Belg te herenigen met José Mourinho. (Daily Mirror) zullen echter wel flink in de buidel moeten tasten om de Belg te herenigen met José Mourinho.

Everton heeft in het geval van een vertrek van Lukaku ook al een vervanger op het oog. Palermo-aanvaller Ilija Nestorovski moet in dat geval naar Liverpool komen. (The Sun)

Carlos Bacca heeft geen trek in een avontuur in het Verre Oosten. De Colombiaanse spits van AC Milan heeft een aanbod van een niet nader genoemde Chinese club naast zich neergelegd. (La Repubblica)