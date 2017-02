‘Het zou fantastisch voor Willem II zijn als we de play-offs zouden halen’

Willem II heeft inmiddels de nodige afstand genomen van de degradatiezone. De afstand tot nummer zestien Go Ahead Eagles bedraagt inmiddels zeven punten. De Tilburgers kunnen dan ook omhoog kijken en hopen zelfs stiekem op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

Want doordat FC Twente niet Europees mag spelen en AZ of Vitesse zich via het winnen van de KNVB beker kan plaatsen voor Europees voetbal, gloort er plotseling deelname aan de play-offs voor Willem II. “Dat is in ieder geval nog niet in de groep gevallen. We hebben in ons achterhoofd dat we omhoog moeten kijken en niet bezig moeten zijn met de vraag of de tegenstanders onder ons gewonnen of verloren hebben”, zegt doelman Kostas Lamprou op de website van Willem II.

“Om lekker naar boven te kunnen kijken moeten we gewoon punten blijven halen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat het fantastisch voor de club zou zijn als we de play-offs zouden halen”, bekent de sluitpost, die aan het einde van het seizoen uit Tilburg vertrekt en dus komende week voor het laatste carnaval meemaakt. “Dit hoeft zeker niet mijn laatste carnaval te zijn. Ik zou altijd nog naar Tilburg terug kunnen komen. Als we komend weekeinde een goed resultaat boeken gaan we het wat mij betreft zeker vieren in Tilburg!”