‘Tegen Ajax konden we dit seizoen winnen, tegen PSV wonnen we al’

Met zijn voeten voorkwam Feyenoord-doelman Brad Jones zondag tien minuten voor tijd dat ADO Den Haag gelijk zou maken. Mede daardoor vertrokken de Rotterdammers met een nipte 0-1 overwinning uit het Kyocera Stadion. De Rotterdammers werken daardoor met vertrouwen toe richting de topper tegen PSV.

“Met die ene redding op het schot van Mike Havenaar houdt Jones de boel dicht voor ons”, zegt El Ahmadi in gesprek met De Telegraaf. Door het enige doelpunt te maken, ontpopte de middenvelder zich tot matchwinner in Den Haag. “Laten we eerlijk zijn, het was niet zo goed. Er werden veel verkeerde keuzes gemaakt en de wedstrijden hiervoor waren echt een stuk beter.”

Toch liep Feyenoord geen averij op in aanloop naar de topper tegen PSV, komende zondag in eigen stadion. El Ahmadi kijkt uit naar het treffen met de regerend landskampioen. “Een kraker, dat is echt een prachtig affiche. Dan krijg je ook een heel andere wedstrijd. We halen ook vertrouwen uit andere partijen tegen de grote clubs. Tegen Ajax konden we dit seizoen winnen, tegen PSV wonnen we al en dus zien we ook kansen thuis tegen PSV. Dan zijn we sowieso altijd wat sterker.”