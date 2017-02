‘Ik stond als tweede op de lijst, maar Klaassen voelde zich goed’

Davy Klaassen miste zondag in de wedstrijd tegen Vitesse een strafschop. Het was alweer de vierde keer dit seizoen dat een Ajacied faalde vanaf elf meter. Kasper Dolberg was de tweede penaltynemer op het lijstje van trainer Peter Bosz en neemt nu dus mogelijk de volgende die de Amsterdammers zullen krijgen.

“Ik stond als tweede op het lijstje voor vandaag. Davy voelde zich goed en pakte de bal natuurlijk in de hoop te gaan scoren. Of ik de volgende ga nemen? Dat zullen we eerst bespreken. We zullen het zien. Ik ben er wel klaar voor. In de jeugd bij Ajax nam ik ze niet, maar in Denemarken wel geregeld”, zegt de Deense spits in gesprek met Ajax Life.

Dolberg had het lastig in de wedstrijd tegen Vitesse. “Dit was een zware wedstrijd. Als team speelden we in de eerste helft goed en scoorden we een mooi doelpunt. De tweede helft voetbalden we vooral om te voorkomen dat Vitesse zou scoren”, stelt Dolberg. “Ik zat zelf niet lekker in de wedstrijd. Ik had niet de controle over de bal zoals ik dat zou willen. Ik stond ook tegenover twee sterke centrumverdedigers. Nee, het ging voor mij vandaag vooral over bewegen en rennen.”