‘Ik vraag me af of Ziyech en Ajax een gelukkig huwelijk aan het worden is’

Afgelopen weekend vond speelronde 23 plaats. Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse trekt wekelijks langs de velden om te zien wat zich daar afspeelt en na afloop te praten met de hoofdrolspelers. Op maandag een overzicht van de wedstrijden, interviews en meest opvallende momenten.

Het is iedere week een beetje hetzelfde verhaal hè?

Ja, de ploegen uit de traditionele top drie hebben wéér allemaal gewonnen, zij het redelijk moeizaam dit weekend. Ajax en Feyenoord wonnen beiden hun uitwedstrijden bij Vitesse en ADO Den Haag met 0-1 en PSV nam in eigen huis pas in de absolute slotfase met de 3-1 echt afstand van NEC. Komend weekend gaat er sowieso een einde komende aan deze reeks met de topper Feyenoord-PSV op het programma. Ajax kan profiteren als het thuis weet te winnen tegen Heracles Almelo.

Zelf zat je in Arnhem. Op wie heb je specifiek gelet?

Op Hakim Ziyech. De Marokkaanse middenvelder speelde bij FC Twente als nummer tien regelmatig de sterren van de hemel, maar moet bij Ajax een nieuwe rol vervullen. In zijn eerste duels als rechtsbuiten, maar nu als middenvelder die ook verdedigend een belangrijke schakel is. Hoewel Hakim een van de mooiste beroepen ter wereld heeft, straalt het plezier er bij hem momenteel niet echt vanaf en gaf hij aan het allemaal behoorlijk zwaar te vinden op deze positie. In interviews kan dat nog zijn omdat hij niet echt dol is op media, maar ook tijdens de wedstrijden staat hij vaak verontwaardigd naar anderen te wijzen, zelfs als zijn eigen pass slecht is. Trainer Peter Bosz liet gister bij Studio Voetbal onmiskenbaar weten dat hij zelf niet om de komst van Ziyech had gevraagd en ik vraag me af in hoeverre dit echt een gelukkig huwelijk aan het worden is.

Grote man in Arnhem was de man die als meest offensieve middenvelder geldt: Davy Klaassen

Absoluut. Hij maakte alweer zijn elfde goal en negende openingstreffer van dit Eredivisieseizoen. Daarnaast haalde hij een belangrijke bal van de lijn en daarmee is zijn gemiste penalty vergeven, een strafschop die overigens door Ziyech versierd was. Davy is bij Ajax momenteel de belangrijkste speler en dus is het zeker gerechtvaardigd dat Peter Bosz hem op zijn favoriete positie laat spelen. Het overschot aan aanvallend ingestelde middenvelders blijft echter een behoorlijk luxeprobleem, zelfs nu Daley Sinkgraven omgeschoold is tot linksback en Lasse Schöne een defensievere rol heeft.

Dan nog even over Vitesse, hoe kwamen zij voor de dag?

Vitesse heeft een leuke selectie, maar zoals coach Henk Fraser recentelijk al aangafs speelt het met veel ‘alles of niets’-voetballers. Voor een spits als Ricky van Wolfswinkel is dat op bepaalde dagen lastig en gistermiddag kwam hij er bijvoorbeeld niet echt aan te pas, ook doordat Nick Viergever rechtsbuiten Milot Rashica aardig in zijn zak had. Opvallend was verder dat de 18-jarige Lassana Faye in de basis de voorkeur kreeg boven Alexander Büttner, die dus nog steeds niet fit genoeg is om negentig minuten te spelen. Uitblinker van Vitesse was keeper Eloy Room, die naast het spelen van een degelijke wedstrijd voor het eerst in een reeks van twintig duels een strafschop tegenhield.

Wie waren zaterdagavond bij PSV-NEC de meest opvallende spelers?

Allereerst Luuk de Jong die voor het derde duel op rij scoorde en daarmee zijn oude efficiëntie weer laat zien. Marco van Ginkel is in alle zes gewonnen duels betrokken bij een doelpunt en zijn komst is dus wederom een schot is roos. Aan de kant van NEC was PSV-jeugdproduct Mohamed Rayhi de meest ijverige speler. Opta berekende dat hij met 13,3 kilometer de meeste afstand aflegde van alle spelers op het veld en samen met Van Ginkel stond hij met 63 stuks bovenaan het sprintklassement.

Dan Feyenoord, hoe dichtbij is de Coolsingel inmiddels?

Met nog elf duels te gaan, langzamerhand binnen handbereik. Feyenoord presteerde het als eerste ploeg ooit om in een kalenderjaar de eerste zes duels de nul te houden. Zondagmiddag deden ze dat met een basisteam dat gemiddeld ruim 29 jaar oud was en het elftal staat daarmee in de top tien oudste starters als we naar de laatste 2046 Eredivisieduels van de Rotterdammers kijken. Dit kwam mede doordat de op scherp staande 21-jarige Tonny Vilhena ‘gespaard’ werd voor de topper. Ik ben benieuwd wie komend weekend tegen PSV op de bank plaats zal moeten nemen. Dat duel is in deze fase cruciaal, maar nu zelfs Karim El Ahmadi met vijf goals dit seizoen op schot begint te raken (evenveel als de vijf seizoenen ervoor samen), kan het toch haast niet meer misgaan?

Tot slot, me wie had je het te doen dit weekend?

Met SC Heerenveen; de ploeg speelt sinds de winterstop leuk voetbal, maar verloor dit weekend voor de derde keer op rij en wist in de laatste zeven duels alleen van ADO Den Haag te winnen. Een team dat de punten nu wel erg nodig begint te hebben. De winnende treffer kwam bij FC Twente overigens wederom niet van de voet van Enes Ünal, want hij staat inmiddels ruim zes uur droog.

Verder gaf Tim Krul met een blunder de winst uit handen voor AZ en kon Warner Hahn ondanks negen reddingen niet voorkomen dat zijn Excelsior met 4-0 onderuit ging bij Heracles Almelo. Dat Jurgen Mattheij in de 34e minuut voor de tweede keer in drie duels rood pakte hielp niet echt mee en alleen Juninho Bacuna maakt het met twee prenten in twee duels nog bonter. Ditmaal gaat die kaart echter zeker niet geseponeerd worden. Tot slot had Richairo Zivkovic vast ook geen fijn weekend. Zijn basisplek werd vergeven aan Gyrano Kerk en die was direct betrokken bij tien doelpogingen en alle drie doelpunten. Die laat Erik ten Hag voorlopig vast even staan.