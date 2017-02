Spalletti verbindt lot aan Totti: ‘Dan stop ik, ook al winnen we alles’

Francesco Totti is in het bezit van een aflopende verbintenis bij AS Roma. Het is voorlopig nog niet duidelijk of de verbintenis van het clubicoon verlengd gaat worden. Trainer Luciano Spalletti, die vorig seizoen nog in de clinch lag met Totti, vindt dat er geen twijfel mag bestaan over een contractverlenging.

Ondanks dat Spalletti Totti maar mondjesmaat aan spelen toe laat komen, is hij van mening dat AS Roma de verbintenis absoluut moet verlengen. “Dat moet gewoon gebeuren, want ik wil niet dat zo'n grote speler stopt als ik trainer ben. Als zijn contract niet wordt verlengd, stop ik ook. Ook al win ik alles”, laat de oefenmeester er geen misverstand over bestaan tegenover La Gazzetta dello Sport.

“Zijn contractverlenging moet net zo vanzelfsprekend zijn als het publiek dat brult als Totti begint warm te lopen. Hij heeft een liefdespact met de club en we hebben zijn kwaliteiten nodig”, zegt Spalletti, die Totti vorig seizoen nog uit de selectie zette nadat hij een kritisch interview had gegeven. De geboren Romein speelt al sinds 1993 bij AS Roma en kwam dit seizoen tot zeventien wedstrijden, hoofdzakelijk als invaller.