VIDEO - PSG struikelt na galavoorstelling tegen Barça over Toulouse

Paris Saint-Germain maakte dinsdagavond nog veel indruk door Barcelona met een 4-0 nederlaag naar huis te sturen, maar de ploeg van Unai Emery heeft die goede lijn in de Ligue 1 niet door kunnen trekken. Les Parisiens kwamen tegen Toulouse in een wedstrijd waarin een aantal grote kansen werden gemist niet verder dan 0-0 en laten zo na te profiteren van het puntverlies dat AS Monaco al vroeg in het weekend leed.