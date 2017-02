Barazite houdt toekomstopties open: ‘Dat weet nog niemand’

Het contract van Nacer Barazite bij FC Utrecht loopt komende zomer af. Er is interesse vanuit het buitenland voor de aanvallende middenvelder, hij zou onder meer naar Turkije of Qatar kunnen vertrekken. Barazite, afgelopen weekeinde één keer trefzeker tegen PEC Zwolle, laat voorlopig nog in het midden waar zijn toekomst ligt.

“Ik geef daar nog geen antwoord op. Dat weet ik nog niet en dat weet nog niemand. Ik maak me er ook niet echt druk om wat de pers erover denkt. Ik ben gewoon lekker bezig met mezelf en gefocust op presteren”, zegt Barazite in gesprek met RTV Utrecht. De aanvallende middenvelder maakte in 2014 de overstap naar FC Utrecht en kwam in tweeënhalf jaar tot 79 wedstrijden, waarin hij 18 keer scoorde.

In het duel tegen PEC Zwolle werd Barazite door trainer Erik ten Hag buiten de basiself gelaten. Hij viel een kwartier voor tijd in en zorgde voor de derde Utrechtse treffer. “Ik had er geen vrede mee en dat is denk ik ook heel logisch. Ik heb wel wat trainingen gemist door ziekte, maar toen ik weer meetrainde, voelde ik me goed. Ik was graag gestart”, stelt de aanvallende middenvelder.