AZ-supertalent wees Ajax af: ‘Hij vond die jongens een beetje arrogant’

Myron Boadu maakte op vijftienjarige leeftijd al zijn debuut bij Jong AZ en luisterde die wedstrijd ook nog eens op met een doelpunt. De inmiddels zestienjarige aanvaller geldt in Alkmaar als een enorm talent en heeft, als hij ervoor kiest AZ te verlaten, de clubs voor het uitkiezen. Vanuit de Premier League wordt er aan Boadu getrokken en Ajax wees hij in een eerder stadium al af.

“Hij wilde sowieso niet naar Ajax. Hij vond die jongens niet zo leuk, een beetje arrogant. Die kende hij uit de buurt en daar had ie niks mee. We hebben toen min of meer afgesproken dat ze naar Utrecht en AZ zouden gaan”, doet Fred Bloem, die Boadu kent van zijn tijd bij Buitenveldert, uit de doeken tegenover Voetbal International.

Hoe het talent gaat reageren als Ajax nog een poging waagt, weet Bloem echter niet: “Ik ben benieuwd wat hij doet. Telkens als hij met AZ tegen Ajax speelde, scoorde hij. Hij won negen keer van ze geloof ik. Een soort motivatie voor hem was het.” Om de interesse van onder meer Arsenal voor te zijn wil technisch directeur Max Huiberts nu in gesprek met Boadu: “Ik heb er een goed gevoel over. Myron weet heel goed wat hij zelf wil en wij weten dat ook. Dat maken we elkaar nu duidelijk en ik denk dat we daar uitkomen. Wij hebben hoge verwachtingen van hem”, vertelt de bestuurder.