‘Halve Italiaan’ terug bij Vitesse: ‘Ben fysiek en mentaal sterker geworden’

Na een half jaar bij Fiorentina keerde Kevin Diks afgelopen winter op huurbasis terug bij Vitesse. De verdediger ontwikkelde zich in Florence naar eigen zeggen op fysiek en mentaal vlak, maar wilde weer aan spelen toekomen. “Ik sta sterker in mijn schoenen dan toen ik Vitesse verliet”, zegt Diks tegen ELF Voetbal.

Zo stond Diks afgelopen weekeinde negentig minuten in het veld in de thuiswedstrijd tegen Ajax, evenals vorige week tegen Willem II. “Dat ik weer terugging naar Vitesse maakte mij aan de ene kant gelukkig, omdat ik weer meer speeltijd zou krijgen, maar aan de andere kant was ik ook net gesetteld in Italië”, zegt de verdediger. “Het voelt ook niet alsof mijn avontuur mislukt is. Ik ben echt sterker geworden in het half jaar in Italië: fysiek en mentaal. Ik heb veel getraind, in het krachthonk, maar ook op snelheid en één tegen één-duels.”

Diks wil de komende maanden in Arnhem laten zien dat hij zich als speler ontwikkeld heeft in Italië. “In Italië leer je heel veel op tactisch gebied. Ook om andere spelers aan te sturen. Dat doe ik nu ook bij Vitesse. Verbaal ben ik meer aanwezig dan in de jaren hiervoor bij Vitesse. Ik ben wat brutaler”, stelt Diks. “Ook richting de scheidsrechter. Dat leer je ook wel in Italië: het psychologische spelletje met scheids. Dat kan echt effect hebben. Wat dat betreft ben ik een halve Italiaan geworden.”