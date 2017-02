Luis Enrique beschermt miljoenenaankoop: ‘Ik baal van dat gefluit’

Luis Enrique had zondagavond geen begrip voor een deel van de supporters van Barcelona. De oefenmeester hoorde in het Camp Nou luid gefluit en boegeroep toen André Gomes tien minuten voor tijd werd gewisseld in de thuiswedstrijd tegen Leganés (2-1). Gomes heeft de harten van de fans nog niet kunnen veroveren.

"Ik baal van dat gefluit richting André, want we zijn als ploeg veel sterker als de fans achter ons staan." Luis Enrique ligt zelf ook onder vuur na de vernedering in de Champions League bij Paris Saint-Germain (4-0). 'Kritiek op mij kan ik best hebben, ik maak toch altijd mijn eigen keuzes."

"Maar de spelers hebben de steun van de fans juist nodig." Gomes, 23 jaar, kwam vorige zomer voor minimaal 35 miljoen euro over Valencia, dat dankzij variabele clausules wellicht nog maximaal 20 miljoen euro extra tegemoet kan zien. Maar de spelers hebben de steun van de fans juist nodig. Ik snap niet waarom je een speler van je eigen club gaat uitfluiten. Iedereen is vrij om zijn mening te uiten, maar dit heeft geen zin."