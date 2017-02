Guardiola neemt het op voor collega: ‘Dat vind ik absoluut onacceptabel’

Sinds de 5-1 nederlaag van Arsenal tegen Bayern München in de Champions League staat manager Arsène Wenger onder druk in Engeland. In de media werd de roep om het vertrek van de Fransman steeds groter en diverse oud-spelers leverden forse kritiek op Wenger. Josep Guardiola nam het op een persconferentie op voor zijn collega.

“Hoe men Arsène Wenger de afgelopen tien dagen heeft behandeld, vind ik absoluut onacceptabel”, zegt Guardiola. Afgelopen week liet Wenger nog in het midden of hij bij Arsenal blijft. “Wij nemen een beslissing en daarna mogen jullie zeggen wat jullie willen. Maar wij moeten eerst de beslissing nemen, daarna mogen jullie pas analyseren.”

Manchester City kwam zaterdag niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Huddersfield Town en moet daardoor volgende week op herhaling. “Misschien hadden sommige spelers te weinig ritme, maar dat had geen invloed. We speelden goed en creëerden kansen. Helaas konden we niet scoren. Het doel blijft om zoveel mogelijk prijzen te winnen.”