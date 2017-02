‘Een spits van Vitesse moet zeker tien à vijftien doelpunten maken’

Ricky van Wolfswinkel is sinds afgelopen zomer weer terug in Nederland. De aanvaller vertrok medio 2011 bij FC Utrecht, maar maakte bij Vitesse zijn debuut in het betaald voetbal. De teller van Van Wolfswinkel staat dit seizoen op tien competitietreffers voor Vitesse en dat is in de optiek van de aanvaller het minimale aantal voor een spits van de Arnhemmers.