Van Hanegem: ‘Als ik trainer van Ajax was, zouden ze meer speeltijd krijgen’

Jairo Riedewald en Kenny Tete kunnen dit seizoen bij Ajax niet altijd op een basisplaats rekenen. Willem van Hanegem zegt dat hij altijd een plek in zijn basiself in zou ruimen voor het tweetal. Volgens de Kromme zijn Riedewald en Tete ‘internationals waar Oranje jaren mee vooruit kan’.

In de uitwedstrijd tegen Vitesse liet trainer Peter Bosz Riedewald weer eens aan de aftrap verschijnen. “Riedewald speelde gisteren tegen Vitesse redelijk. Hij wil nu echt zijn kans grijpen, maar dat zit hem ook in de weg. Want ik vond hem angstiger voetballen dan anders. Dat zie je vaker, dat jonge spelers onder druk van de trainer hun onbevangenheid verliezen”, stelt Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Spelers als Kenny Tete en Jairo Riedewald zitten veelal op de bank, maar als ik hun trainer was, zouden ze meer speeltijd krijgen. Zij zijn voor mij internationals met wie Oranje jaren vooruit zou kunnen”, aldus de oud-international. Van Hanegem was niet te spreken over het spel van Ajax. “Dat werd dan de afgelopen jaren vier keer kampioen. Maar dat gebeurde dus maar één keer met aardig voetbal. Vraag maar aan de supporters. Ze kunnen daar veel beter en gedurfder voetballen dan ze nu doen. Trainer Peter Bosz heeft daar ook de spelers voor.”