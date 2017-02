Bosz erkent: ‘Ik heb niet om de komst van Hakim Ziyech gevraagd’

Ajax haalde afgelopen zomer op de valreep Hakim Ziyech binnen en telde daar een behoorlijk bedrag voor neer. Met Lasse Schöne en Davy Klaassen vormt Ziyech dit seizoen het middenveld van de Amsterdammers. Toch had trainer Peter Bosz niet gevraagd om de middenvelder.

“Of ik om Ziyech heb gevraagd? Nee. Wij hadden al veel middenvelders. Dan moest er één afvallen”, geeft Bosz toe bij Studio Voetbal. Uiteindelijk vertrokken Riechedly Bazoer en Nemanja Gudelj uit Amsterdam. Bosz posteerde Ziyech op het middenveld naast Klaassen en Schöne, terwijl hij hem in het begin nog als rechtsbuiten probeerde. “Daar moet hij ook z'n werk in doen. Ik heb tegen Vitesse een goede Hakim gezien. Daar ben ik erg blij mee.”

De laatste weken is er wat kritiek op het spel van Ziyech, maar daar kan Bosz zich niet in vinden. “Ik ben zeer tevreden over hem. En ik ben het niet eens met de kritiek. Hij speelde in Polen een mindere wedstrijd. Maar er was een enorme omslag gaande voor Hakim, ten opzichte van Twente”, stelt de oefenmeester van de Amsterdammers. “Ik heb met hem gesproken en gezegd wat ik van hem verwacht als je bij Ajax op het middenveld speelt. Dat hij zijn bijzondere kwaliteiten aanspreekt.”