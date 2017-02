‘Grijze muis’ maakt indruk bij Ajax: ‘Publieke opinie is aan het bijdraaien’

Nick Viergever toonde zondag ook in de uitwedstrijd van Ajax tegen Vitesse (0-1) aan een degelijke verdediger te zijn. Waar hij in zijn eerste seizoen bij Ajax door de fans werd gezien als een grijze muis, laat hij deze voetbaljaargang zien dat hij een meerwaarde is. Viergever stond zondag als linksback opgesteld en dat vulde hij prima in.

Bart Latuheru, rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement, zag hoe Viergever in GelreDome liet zien waartoe hij in staat is. "Hij is erin geslaagd één van de gevaarlijkste spelers van de tegenpartij onschadelijk te maken. Milot Rashica kwam er niet aan te pas", zo zag de oud-voetballer, in gesprek met De Telegraaf. "Hij laat zich steeds nadrukkelijker zien. Dat is in het verleden wel eens anders geweest. "

Latuheru denkt dat het met een stukje ervaring te maken heeft. "Hij heeft het vertrouwen van Peter Bosz gekregen en ik heb het idee dat ook de publieke opinie aan het bijdraaien is. Wat dat betreft spreken de cijfers in zijn voordeel." Ajax heeft sinds de jaarwisseling niet alleen alle zes competitieduels gewonnen, maar hield ook vijfmaal op rij de nul in de Eredivisie. Tussendoor slaagde ook Legia Warschau er niet in om te scoren.