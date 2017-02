‘Manchester City bepaalt voor zeventig procent waar ik ga voetballen’

Enes Ünal staat open voor een langer verblijf bij FC Twente. De Enschedese club huurt de negentienjarige aanvaller dit seizoen van Manchester City, dat de tiener eerder al uitleende aan RC Genk en NAC Breda. Enes weet nog niet wat zijn werkgever met hem van plan is.

"Ik heb het heel goed naar de zin, mijn vriendin bevalt het hier prima, we hebben veel vrienden in Twente en de sfeer in het stadion is geweldig", zo erkent de aanvaller in gesprek met TC Tubantia. Manchester City heeft echter het laatste woord. "Manchester City bepaalt voor zestig à zeventig procent waar ik volgend seizoen ga spelen."

Enes staat sinds de zomer van 2015 onder contract bij Manchester City, dat de aanvaller overnam van Bursaspor. In de tweede seizoenshelft van de afgelopen voetbaljaargang kwam hij tot acht treffers in veertien competitieduels van NAC. De teller van de Turks international staat dit seizoen op 10 treffers, in 21 competitieduels van FC Twente.