Jetro Willems erkent: ‘Ze doen het echt als team, het is een echte topploeg’

Jetro Willems weet dat het volgende week erop of eronder is voor PSV. De regerend landskampioen gaat op bezoek bij Feyenoord, de huidige koploper. De achterstand van PSV op de Rotterdammers bedraagt liefst acht punten. Jetro Willems won vorig seizoen pas voor het eerst in competitieverband bij Feyenoord en weet zodoende als geen ander dat PSV het traditioneel lastig heeft in De Kuip.

Willems wil niet naar het verleden kijken; de linksback benadrukt dat PSV met een goed gevoel naar Rotterdam zal afreizen. "We beseffen dat we daar nu ook de punten moeten pakken. Als we niet winnen, wordt het heel lastig. Dat weten we", zo vertelt Willems in gesprek met De Telegraaf. Het team van Phillip Cocu liet in de zes competitieduels na de jaarwisseling nog geen enkel punt liggen, maar Feyenoord heeft al acht Eredivisieduels op rij gewonnen en boekte zes clean sheets op rij.

Willems is onder de indruk van de prestaties van Feyenoord. "Zij doen het goed en hebben een houvast, want ze blijven winnen. Dat doen ze echt als team." Het is PSV om te laten zien dat ook zij een hecht team zijn. "Feyenoord is een echte topploeg. Als je zelf de eerste twee kansen niet benut, dan maken zij ’m wel." Feyenoord was in de onderlinge ontmoeting in Eindhoven duidelijk de mindere, maar scoorde vlak voor tijd toch: 0-1. "Het zal zondag zeker niet gemakkelijk gaan. Maar niets is onmogelijk en met die mentaliteit moeten we daarheen gaan."