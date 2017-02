Bosz gaat basiself niet veranderen: ‘Ik heb alle respect voor dat ventje’

Kasper Dolberg zit qua scoren even in een mindere periode. In zijn laatste dertien optredens voor Ajax kwam de negentienjarige aanvaller niet verder dan twee doelpunten. Toch behoudt de Deense tiener het vertrouwen van Peter Bosz, die ook naar zijn andere eigenschappen kijkt.

"Kasper blijft mijn beste spits en daarom blijft hij staan", zo benadrukt Bosz in gesprek met De Telegraaf. De oefenmeester erkent dat Dolberg moeite heeft met scoren. "Maar ik kijk ook naar andere zaken. Hij bindt continu twee centrale verdedigers en omdat zij geen rugdekking durven te geven aan hun backs komt er ruimte vrij op de flanken. Dat is de verdienste van Dolberg."

Dolberg sloeg Jong Ajax over en mag in zijn eerste seizoen in de hoofdmacht van Ajax als een van revelaties van de Eredivisie worden gezien. Bosz vergeet ook niet dat het voor de aanvaller zwaar is om 65 uur na de Europa League-wedstrijd tegen Legia Warschau opnieuw een wedstrijd te moeten spelen. "Ik heb alle respect voor dat ventje en uiteindelijk leert hij hier ook weer van."