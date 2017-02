‘Ik ben niet de nummer één van Feyenoord, het is net even wat anders’

Brad Jones is dit seizoen een onverwachte topper onder de lat bij Feyenoord. Kenneth Vermeer gold sinds zijn overstap van Ajax in de zomer van 2014 als eerste keus onder de lat, maar een afgescheurde achillespees hield de doelman maanden aan de kant. Jones hoefde dit seizoen in 22 competitiewedstrijden nog maar elf tegengoals te incasseren.

Giovanni van Bronckhorst vertelde afgelopen week aan Vermeer en Jones dat laatstgenoemde definitief de nummer één blijft, tot aan het einde van het seizoen. Dat ziet de Australiër toch even anders. "Nee, nee… Ik ben niet de nummer één. De trainer heeft gezegd dat ik voorlopig blijf keepen", vertelt Jones in gesprek met De Telegraaf. "Dat is net even wat anders, begrijp je?"

Jones vindt het logisch dat Van Bronckhorst een beslissing moest nemen voor de wedstrijd tegen ADO Den Haag (0-1 winst). "Ook de trainer denkt dan aan wat goed is voor het team. Op mijn beurt vind ik Kenneth een absolute topprofessional, die fantastisch met de situatie omgaat op dit moment. Ook hij denkt aan wat goed is voor de hele ploeg nu." Vermeer maakte eind vorige maand zijn rentree bij Jong Feyenoord.

In het voordeel van Jones spreekt dat Feyenoord zondag tegen ADO voor de zesde keer op rij zonder tegengoal bleef in de Eredivisie. De koploper heeft nog steeds een voorsprong van vijf punten op achtervolger Ajax.