PSG kan galavoorstelling tegen Barça geen goed vervolg geven

Paris Saint-Germain heeft de knappe 4-0 overwinning op Barcelona van afgelopen dinsdag geen goed vervolg kunnen geven in de Ligue 1. Waar de supporters in Parc des Princes in de Champions League enorm verwend werd tegen Barça, kwam de ploeg van trainer Unai Emery zondagavond niet tot scoren tegen Toulouse en bleef het 0-0.

PSG domineerde de wedstrijd, deelde de lakens uit. Maar ondanks het overwicht kwam de thuisploeg amper tot kansen in het eerste bedrijf. Toulouse had de zaakjes achterin goed op orde en gaf weinig weg. De talentvolle keeper Alban Lafont kreeg slechts een doelpoging van de Parijzenaren te verwerken. De bezoekers konden zelf overigens nauwelijks gevaarlijk worden.

Omdat AS Monaco eerder in het weekend niet kon winnen van Bastia (1-1), zou PSG de koploper naderen tot op een punt als er gewonnen werd van Toulouse. De frustratie was dan ook van de gezichten van de spelers af te lezen toen de bal er ook na rust niet in wilde. Edinson Cavani had even na rust een goede kans, maar hij raakte de lat. Julian Draxler was er vlak daarna dichtbij, maar ook de Duitser was een doelpunt niet gegund. Toen Javier Pastore in de absolute slotfase nog een dot van een kans liet liggen, gingen bij Toulouse de handen de lucht. De bezoekers hielden knap stand en nemen een punt mee uit Parijs.