AC Milan mag door Deulofeu weer denken aan Europees voetbal

In de strijd om plaatsing voor Europees voetbal heeft AC Milan zondagavond een tik uitgedeeld aan Fiorentina. De ploeg van trainer Vincenzo Montella hield de punten binnen door la Viola met 2-1 opzij te zetten. Het winnende doelpunt werd al voor rust gemaakt en kwam op naam van Gerard Deulofeu.

Het duel begon goed voor AC Milan, dat na een kwartier spelen op voorsprong kwam door Juraj Kucka. Hij kopte een indraaiende vrije trap van José Sosa achter keeper Ciprian Tatarusanu. Het antwoord van de bezoekers uit Florence liet niet lang op zich wachten. Vlak na de openingstreffer, werkte Nikola Kalinic de gelijkmaker tegen de touwen na goed voorbereidend werk van Federico Ciasca. Toch zou Fiorentina met een achterstand gaan rusten, want Gerard Deulofeu maakte na een halfuur spelen fraai zijn eerste voor zijn nieuwe club. De huurling van Everton krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied buiten het bereik van Tatarusanu.

Fiorentina drong in de tweede helft nadrukkelijk aan en de 2-2 hing lange tijd in de lucht. AC Milan moest zich beperken tot tegenhouden, terwijl het hoopte de wedstrijd te beslissen vanuit de counter. Maar wat Fiorentina ook probeerde, het wist niet door de goed georganiseerde achterhoede van Milan te breken. Het wist niets meer aan de stand te doen en laat de drie punten achter in San Siro. Voor Milan betekent het de eerste overwinning in de competitie sinds 8 januari, toen het Cagliari met 1-0 versloeg.