Messi voorkomt tweede debacle Barcelona in vijf dagen tijd

Barcelona heeft zondagavond ternauwernood een nieuwe domper kunnen voorkomen. Vijf dagen na de Champions League-zeperd tegen Paris Saint-Germain was het team van Luis Enrique met minimaal verschil te sterk voor Leganés: 2-1. Lionel Messi opende al vroeg de score en verzilverde vlak voor tijd een strafschop. Door de overwinning blijft de achterstand van Barcelona op Real Madrid éen punt bedragen, maar de koploper heeft nog twee inhaalduels tegoed.

Het bezoek uit Madrid had moeite om in de wedstrijd te komen en daar profiteerde Barcelona optimaal van. Na vier minuten lag de bal reeds achter Iago Herrerin: Luis Suárez zette voor vanaf de linkerkant, waarna Messi de bal tegen de touwen werkte. De Catalanen waren daarna bijzonder veel aan de bal, maar Leganés slaagde erin om de thuisploeg niet gevaarlijk te laten worden.

Het was veelzeggend dat Marc-André ter Stegen een van de beteren in de eerste helft was. Leganés was gevaarlijk in de tegenaanval en zette de doelman van Barcelona aan het werk. Na een kwartier spelen had Ter Stegen een antwoord op een krachtig schot van Nabil El Zhar, die ook op slag van rust dicht bij een doelpunt was. Een door Samuel Umtiti van richting veranderd schot ontsnapte niet aan de aandacht van Ter Stegen.

Na de onderbreking ging het duel op en neer, met een geweldige redding van Ter Stegen oog in oog met Martin Mantovani en een goede reactie van Herrerin op een inzet van Neymar. Twintig minuten voor tijd verscheen de gelijkmaker alsnog op het scorebord. Leganés veroverde de bal, waarna Unai López door Darwin Machis werd gelanceerd. De invaller liet Ter Stegen kansloos met een goed schot: 1-1.

Luis Enrique greep onmiddelijk in en haalde Rafinha, André Gomes en Lucas Digne naar de kant, ten faveure van Andrés Iniesta, Denis Suárez en Jordi Alba. Barcelona zocht met man en macht naar een winnende treffer en stapte uiteindelijk als winnaar van het veld. Na een overtreding van Mantovani op Neymar schoot Messi vanaf elf meter zijn tweede van de avond tegen de touwen: 2-1. In de extra tijd was een spectaculair schot van El Zhar niet voldoende voor een gelijkspel: de aanvaller mikte het leer net naast.