Traoré aan banden gelegd door Vitesse-talent: ‘Door wie anders?’

Doordat Arnold Kruiswijk geblesseerd is en Alexander Büttner niet fit genoeg voor een basisplaats, mocht de achttienjarige linksback Lassane Faye zondag debuteren in de Eredivisie bij Vitesse tegen Ajax (0-1). Tegenover Bertrand Traoré hield het talent zich goed staande. De buitenspeler kon geen potten breken en werd in de tweede helft gewisseld toen hij licht aangeslagen oogde.

Faye kijkt ondanks de nederlaag met een goed gevoel terug op zijn duel. "Ik heb hem niet veel gezien. Hij heeft niet zoveel gedaan", zei Faye na de wedstrijd in gesprek met de Gelderlander. Volgens de talentvolle back was Traoré onzichtbaar door toedoen van hem. "Door wie zou het anders komen dan?"

Dit seizoen maakte Faye al zijn debuut in de KNVB Beker in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Jodan Boys. "Toen ging het minder goed dan nu. Dat was toch de eerste keer dat ik in het eerste mocht spelen. Ik had iets meer spanning. Daardoor zat er soms twijfel in mijn acties. Nu speelde ik meer volwassen."