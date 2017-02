Room op zijn plek bij Vitesse: ‘Ik denk dat ik bij de top van de keepers hoor’

Eloy Room wist zondag zijn doel niet schoon te houden tegen de club waar hij bijna voor had gespeeld, maar keerde wel een strafschop van Davy Klaassen. Ajax had de keeper in beeld na het vertrek van Jasper Cillessen naar Barcelona. De interesse van de Amsterdammers zorgde er zondag niet voor dat hij met een ander gevoel het veld in ging.