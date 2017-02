Beugelsdijk stellig: ‘Het kan me geen reet schelen of ik speel of niet’

Hekkensluiter ADO Den Haag verloor zondag in eigen huis met 0-1 van Feyenoord. Toch kwam de ploeg van trainer Alfons Groenendijk een stuk beter voor de dag dan vorige week, toen er verloren werd van Go Ahead Eagles. Thomas Meissner werd bij de Haagse club geslachtofferd na het slechte optreden van vorige week.

Tom Beugelsdijk had al het gevoel dat er iemand gepasseerd zou worden na de verliespartij tegen Go Ahead. “Ik denk dat iedereen graag dit ADO Den Haag ziet. Zo horen we thuis te spelen. Ik had het er al met Thomas Meissner over dat één van ons geslachtofferd zou worden”, zegt de verdediger tegen FOX Sports. “Het is klote voor hem dat de trainer op dit moment voor mij heeft gekozen. Het is duidelijk dat er wat moest veranderen. Het kan me geen reet schelen of ik speel of niet. Tuurlijk wil ik liever spelen, dat begrijp ik, maar punten zijn belangrijker.”

Trainer Groenendijk was te spreken over het spel van zijn ploeg. “Dit is het ADO dat wij graag willen zien. Als je dit kan brengen tegen de koploper, je brengt ze toch aan het wankelen, dan heb ik de overtuiging dat we het nog kunnen redden. Maar dit moet je wel iedere week brengen”, vertelt de oefenmeester van ADO, dat voor de zesde keer op rij verloor in de Eredivisie. “Je moet ergens beginnen. Het is niet makkelijk, maar ik ga niet zeuren. Ik geloof erin en ik weet dat deze club volgend jaar in de Eredivisie moet spelen. Dat moet voor de fans, voor alles en iedereen.”