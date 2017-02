VZ Talentscout - Nederlandse scout ontdekte recordhouder ‘OK’

President Xi Jinping wil dat China in 2030 met de wereldbeker in de handen staat, maar er zal nog veel water door de Yangtze moeten stromen wil die droom werkelijkheid kunnen worden. China gaat het WK in Rusland waarschijnlijk niet eens halen en er breekt ook nauwelijks eigen talent door. Zhang Yuning van Vitesse is op het moment de grootste belofte en het lijkt erop dat voetbalminnend China zeker één generatie moet wachten voordat de zelfopgeleide spelers aan de standaard van van de Super League kunnen voldoen. Toch staat er al zeker één tiener op het punt van doorbreken: Aokai Zhang.



Zhang Aokai in actie.

De linkshalf vierde afgelopen zaterdag zijn zeventiende verjaardag en wordt een grote toekomst voorspeld. Hij maakte in oktober in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen het Shandong Luneng van Graziano Pellè zijn debuut in het eerste elftal; trainer Luiz Felipe Scolari bracht hem vijf minuten voor tijd binnen de lijnen voor aanvoerder Zhi Zheng en Aokai mocht de wedstrijd uitspelen met de aanvoerdersband om zijn arm. Hij werd de eerste speler die na de eeuwwisseling is geboren die in actie is gekomen in de Super League. “Zhang traint al een tijdje mee met het eerste elftal”, zei Scolari na afloop.

“Ik denk dat het goed is dat spelers van een jaar of zestien meedoen met de grote jongens. Zij dragen de verantwoordelijkheid van de toekomst van het Chinese voetbal op hun schouders. Het is niet alleen belangrijk om het niveau van de competitie te verhogen, maar ook de jeugdcompetities moeten zich verbeteren. Dat zou ik het Chinese voetbal graag willen meegeven”, aldus de voormalig bondscoach van onder meer Brazilië. Hij lijkt met het inbrengen van Aokai dus een signaal te hebben willen afgeven, maar in China is men het er ook over eens dat de tiener niet alleen daarom zijn opwachting mocht maken. Aokai wordt namelijk gezien als de toekomstige leider van de nationale ploeg.



Zhang Aokai (tweede van links) met enkele medespelers in de dug-out.

Aokai is zich daarvan bewust, zo vertelde hij in een van de weinige interviews die hij tot dusver heeft gegeven: “Onze generatie is de hoop van het Chinese voetbal, dat klopt. Ik hoop dat we de mensen die zo in ons geloven nooit zullen teleurstellen.” De linkspoot werd geboren in de provincie Shaanxi, op het platteland van de stad Xianyang. Hij ging op zijn negende voetballen bij Shaanxi en vertrok twee jaar later naar Guangzhou. De club uit Kanton heeft een samenwerkingsverband met Real Madrid en zo kwam het voor dat Aokai later ook nog enkele wedstrijden voor Real Onder-13 speelde. Daarin was hij zelfs de aanvoerder.

Daar bleef het bovendien niet bij, want Aokai vloog in februari 2014 naar Italië om een trainingskamp van twee weken mee te maken bij Juventus. Guangzhou heeft clubs als Real en Juventus echter altijd duidelijk gemaakt dat Aokai niet overgenomen kon worden en tot dusver is de zesvoudig kampioen van China er dus in geslaagd om hem te behouden. Mocht Aokai later alsnog bij een Europese grootmacht terechtkomen, dan zal hij waarschijnlijk vaak moeten uitleggen waar zijn naam nou eigenlijk vandaan komt. Want: ‘Aokai’ betekent eigenlijk ‘OK’ en zo wordt het ook uitgesproken. Vader Zhang legde het in een interview met Sports eens uit.



Zhang Aokai (midden) met twee medespelers.

“We komen van het platteland en zijn slecht opgeleid. We hebben niet echt nagedacht over de naam van onze zoon en dus wilden we hem ‘OK’ noemen. We hoopten gewoon dat alles oké zou gaan in zijn leven. Je vraagt toch ook vaak of het oké met iemand gaat? Maar volgens Artikel 13 mag een naam geen buitenlandse woorden bevatten, vandaar dat de autoriteiten er niet mee akkoord gingen. De naam mocht wel in de geboorteakte staan, maar niet in andere identiteitsbewijzen, zo werd ons verteld. We hebben ‘OK’ daarom veranderd in het Mandarijnse homoniem, in ‘Aokai’ dus. Het feit dat hij zo heet, houdt hem ook alert. Want: als het even minder gaat, zullen sommigen zijn naam erbij halen en stellen dat hij helemaal niet zo oké is”, zei Zhang.

Een Chinese krant schreef in juli: “Guangzhou heeft de afgelopen jaren meerdere twintigers gekocht die zogenaamd de toekomst zouden zijn, maar die zijn allemaal al weg. Guangzhou heeft Aokai zelf opgeleid en hij zal het in de toekomst heus nog wel eens moeilijk krijgen, maar hij en zijn ouders zullen vermoedelijk hopen dat het leven gelijk zal staan aan de naam van Aokai. Ze zullen hopen dat alles oké zal blijven.” Het is nu wachten op de definitieve doorbraak van Aokai. Bij het grote publiek is hij nog onbekend, maar één Nederlander kent hem maar al te goed: Jan de Koning. Hij is de hoofdscout van Guangzhou en ontdekte Aokai op een jeugdtoernooi. De Koning werkte in het verleden al met spelers als Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart en wie weet kan Aokai straks wel aan het niveau van dat duo tippen. Hij is het in ieder geval waard om gevolgd te blijven worden.

