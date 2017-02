El Ahmadi op schot: ‘Als ik er kom is het dit jaar meteen een goal’

Feyenoord had het zondagmiddag niet gemakkelijk op bezoek bij ADO Den Haag, maar won wel met 0-1. Karim El Ahmadi kroonde zich tot matchwinner, door na een uur spelen de enige treffer van het duel te maken. De middenvelder erkende dat het in het Kyocera Stadion niet vanzelf ging voor de Rotterdammers.

Des te belangrijker was het doelpunt van de middenvelder, die dit seizoen al zes keer scoorde. “Ik ben blij dat ik het team kan helpen. Ik kom niet zo vaak bij het doel, maar als ik er kom is het dit jaar meteen een goal. We speelden niet goed, maar winnen wel. Dat is het belangrijkste. Als we tien wedstrijden zo spelen en winnen, vind ik het best”, zegt El Ahmadi tegenover FOX Sports.

“Het was moeilijk. We wisten dat ADO zou inzakken, maar we bleven geduldig”, vervolgt de 32-jarige middenvelder. “Het blijft bij ons vaker lang 0-0 en dan worden we in de tweede helft altijd sterker. Maar goed, het was niet best. Het baltempo was te laag en we maakten de verkeerde keuzes. In de eerste helft hebben we bijna niks gecreëerd. We hebben het natuurlijk vaak rechtgezet in de tweede helft.”