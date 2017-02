‘De Chinese Droom’ - Miljonair wil voor 2020 van alle buitenlanders af

KANTON - China moet een échte voetbalnatie worden en hoopt in 2030 zelfs met de wereldbeker in de handen te staan. “Alleen door voetbal te laten herleven kan China de sportmacht worden zoals nodig is voor de Chinese droom”, zo valt er in het hervormingsplan te lezen dat president Xi Jinping van de Communistische Partij in 2014 presenteerde. Er worden vorderingen gemaakt, want door de enorme investeringen vertrekken steeds meer grote namen naar de Super League en is het Chinese voetbal behoorlijk in de lift komen te zitten. In de nieuwe rubriek ‘De Chinese Droom’ zal Voetbalzone van tijd tot tijd bericht doen over het wel en wee in het Chinese voetballandschap. Aflevering VIII: over de revolutie bij Guangzhou Evergrande.

De transfer van Darío Conca in juli 2011 ging de hele wereld over, want hij mocht zich toen na het signeren van zijn contract de op twee na (Lionel Messi en Cristiano Ronaldo) bestbetaalde speler ter wereld noemen. De aanvallende middenvelder uit Brazilië ging bij Guangzhou Evergrande naar verluidt 10,4 miljoen euro per jaar verdienen en was met een transfersom van circa acht miljoen ook meteen de duurste inkomende transfer in het Chinese voetbal ooit. Dat transferrecord is inmiddels al 26 keer gebroken. Conca is daarnaast ook niet meer de duurste aankoop van Guangzhou, want voor vijf spelers betaalde Guangzhou later meer.



Een elftalfoto van Guangzhou Evergrande.

De club uit Kanton, dat inclusief voorsteden de grootste metropool ter wereld is, trok miljoenen uit voor spelers als Lucas Barrios, Alan, Paulinho, Ricardo Goulart en Jackson Martínez en over de ooit zo baanbrekende transfer van Conca heeft vrijwel niemand het meer. Toch lijkt het erop dat Guangzhou niet snel meer zoveel geld voor buitenlandse voetballers zal uitgeven, want voorzitter Xu Jiayin heeft tijdens een algemene vergadering laten weten dat hij van koers wil veranderen. “In mijn optiek is een volledig Chinees elftal in 2020 het meest ideale scenario, met een toptrainer”, zei de schatrijke vastgoedontwikkelaar.

“Het is ons doel om bij te dragen aan de ontwikkeling het Chinese voetbal en daar moeten wij ons dus volledig op focussen. Onze inkomsten zijn vooral afkomstig uit ticketinkomsten en dat is niet genoeg om onze uitgaven te dekken. We moeten de club daarom als een bedrijf gaan leiden. We gaan de inkomsten verhogen met transfers en gaan een team opbouwen door zelf op te leiden in plaats van te kopen. We hebben nog een paar jaar om die transitie te laten slagen en ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken”, aldus Jiayin. Dat lijkt te betekenen dat het drietal Brazilianen en Jackson zich stilaan kunnen voorbereiden op een vertrek bij Guangzhou.



Aanvoerder Zheng Zhi.

Om haar spelers goed in de markt te zetten, heeft Guangzhou een ‘talentenuitwisselingscentrum’ ontwikkeld. Dat is een online platform waarop alle spelers van Guangzhou worden aangeprijsd met daarbij de bijbehorende informatie (lengte, gewicht, geboortedatum, positie, kwaliteiten, enzovoort) en de contactgegevens voor eventueel geïnteresseerde clubs. De website zou vergeleken kunnen worden met een transferlijst die vaak te zien is in een voetbalmanagergame. “Ik denk dat het een goed idee is. Het uitwisselen van spelers is in het profvoetbal heel normaal. Guangzhou laat met dit platform zien dat alle spelers een bepaalde waarde vertegenwoordigen”, aldus aanvoerder Zheng Zhi.

De 36-jarige middenvelder wordt op het platform zelf omschreven als een ‘veelzijdige en ervaren sleutelspeler op het middenveld die zowel goed kan aanvallen als verdedigen’. “Dit centrum kan leiden tot meer concurrentie binnen een ploeg. De zwakkere voetballers worden namelijk laten gaan en de superieure voetballers worden behouden. Iedere transfer zal in ieder geval in het teken staan van een verbetering van de prestaties van Guangzhou”, aldus Zhi. Hoewel de captain aangeeft dat Guangzhou met het platform aantoont dat alle spelers een ‘bepaalde waarde’ hebben, noemt Guangzhou geen marktwaardes of vraagprijzen op de website. De club lijkt er echter wel van overtuigd te zijn dat het centrum kan bijdragen aan succesvollere onderhandelingen en uiteindelijk kan leiden tot meer inkomsten.



Een screenshot van het 'talentenuitwisselingscentrum'-platform van Guangzhou.

Naast het verkopen van spelers gaat Guangzhou zich dus ook focussen op de eigen kweek. Het zogeheten ‘one-stop-model’ moet ertoe leiden dat Guangzhou in 2020 een kwalitatief hoogwaardig elftal van enkel Chinese voetballers op de been kan brengen. Dat model houdt in dat de jeugd voornamelijk door Europese trainers getraind zal worden en dat van iedere jeugdploeg ieder half jaar steeds ten minste één speler moet doorstromen naar een hoger team. In de Chinese media wordt dit model ook wel het ‘eliminatiesysteem’ genoemd omdat er sneller doorgeselecteerd zal worden. “Alles om een ploeg van wereldklasse te worden”, lichtte voorzitter Jiayin toe.