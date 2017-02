'Ik vind Davinson Sanchéz opbouwend een van de minderen bij Ajax’

Vitesse ging zondagmiddag in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Ajax. Volgens Ricky van Wolfswinkel was het een wedstrijd met twee gezichten, waarin de bezoekers voor rust de bovenliggende partij waren en Vitesse na de thee. De spits van de Arnhemmers is van mening dat zijn ploeg minimaal een punt verdiend had.