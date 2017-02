Ibrahimovic schiet Manchester United naar kwartfinale FA Cup

Door een 1-2 overwinning op bezoek bij Blackburn Rovers heeft Manchester United de kwartfinale van de FA Cup gehaald. De ploeg van manager José Mourinho had het echter allerminst makkelijk tegen de club die normaal gesproken uitkomt in de Championship. Uiteindelijk zorgde Zlatan Ibrahimovic een kwartier voor tijd voor de winnende treffer.

In eerste instantie had Mourinho Ibrahimovic en Paul Pogba op de bank gelaten, maar in de tweede helft deed de Portugees alsnog een beroep op het duo. Na een moeizame beginfase van de kant van Manchester United, kwam Blackburn Rovers na twintig minuten spelen op voorsprong. Na een prachtige actie en dito pass van Marvin Emnes, dook Daniel Graham op voor United-doelman Sergio Romero. De aanvaller faalde niet en zette Manchester United op achterstand.

Marvin Emnes houdt Marcos Rojo van zich af.

Manchester United kwam na het tegendoelpunt wat beter in de wedstrijd en leverde door schoten van Henrikh Mkhitaryan en Ander Herrera al waarschuwingen af aan de thuisploeg. Uiteindelijk zorgde Marcus Rashford na een half uur spelen voor de gelijkmaker, na een fantastische pass van Mkhitaryan.

Pas laat in de tweede helft wist Manchester United de voorsprong te pakken. Pogba en Ibrahimovic werden in het veld gebracht om te voorkomen dat the Red Devils op herhaling zouden moeten en zorgden samen voor de winnende treffer. Een goede dieptepass van Pogba werd door Ibrahimovic rustig afgewerkt. Vlak voor het einde van de wedstrijd liet Blackburn de bezoekers nog even schrikken. Een schot van Connor Mahoney werd niet klemvast gepakt door Romero, waarna Emnes in de rebound een levensgrote kans kreeg. In tweede instantie wist de doelman van Manchester United ook te redden.