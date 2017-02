Besiktas verzaakt niet en vergroot gat met drie titelconcurrenten

Besiktas heeft zondagavond geen fout gemaakt in de Turkse competitie. De koploper van Turkije was op eigen veld te sterk voor Akhisar Belediyespor en won met 3-1. Door de overwinning loopt Besiktas weg van de concurrentie, daar de andere titelkandidaten niet wisten te winnen.

Voor aanvang van het duel wist Besiktas dat het goede zaken kon doen omdat Istanbul Basaksehir, Galatasaray en Fenerbahçe alle drie gelijk hadden gespeeld. De nummer dertien van de ranglijst moest geen probleem vormen en dat deed het ook niet. Cenk Tosun bracht de thuisploeg al na dertien minuten spelen aan de leiding op aangeven van Ricardo Quaresma. Een klein kwartier later stond Tosun zelf aan de basis van de 2-0 van Anderson Talisca.

Toen Atinc Nukan de stand na 69 minuten spelen op 3-0 was, was de wedstrijd gespeeld. De 3-1 van Olcan Adin was er een voor de statistieken. Door de overwinning is het gat van Besiktas, waar Ryan Babel zondag negentig minuten speelde, met achtervolger Istanbul Basaksehir opgelopen naar vier punten.