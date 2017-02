Missers Depay breken Olympique Lyon niet op tegen laagvlieger Dijon

Olympique Lyon heeft in eigen huis met de nodige moeite afgerekend met Dijon. De opponent van AZ komende donderdag in de Europa League keek haast de gehele tweede helft tegen een achterstand aan, maar won uiteindelijk met 4-2. Memphis Depay kwam in het treffen niet tot scoren, maar kreeg wel de nodige kansen.

In Alkmaar kon trainer Bruno Génésio afgelopen donderdag niet beschikken over Depay, omdat hij niet speelgerechtigd is in de Europa League. In de wedstrijd tegen Dijon mocht de aanvaller direct weer aan de aftrap verschijnen. Hij zag dat zijn ploeg al vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwam, nadat Corentin Tolisso bij de tweede paal binnen tikte. Na een half uur spelen kopte Júlio Tavares de gelijkmaker binnen.

Voor rust had Depay twee grote kansen om zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar beide keren schoot de aanvaller in kansrijke positie net naast het vijandelijke doel. Al snel in de tweede helft zette Loïs Diony de bezoekers op voorsprong, na geklungel in de defensie van Lyon. Snel daarna leek Depay de gelijkmaker alweer op het scorebord te zetten, maar hij bevond zich op het moment van scoren in buitenspelpositie.

Pas tien minuten voor tijd kwam de thuisploeg weer op gelijke hoogte. Op aangeven van Depay schoot Tolisso zijn tweede doelpunt van de middag binnen. Enkele minuten voor tijd ging Lyon ook nog met de winst aan de haal. Alexandre Lacazette, afgelopen donderdag in Alkmaar twee keer trefzeker, schoot vanaf elf meter raak. In de slotminuut bepaalde Nabil Fekir met een bekeken schuiver de eindstand op 4-2. Komende donderdag wacht voor Olympique Lyon de return in de Europa League tegen AZ. Diep hoeven les Gones echter niet meer te gaan om de volgende ronde te bereiken, want in Alkmaar werd al met 1-4 gewonnen.