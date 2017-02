Feyenoord wint moeizaam op weg naar topper tegen PSV

Feyenoord heeft zondag op moeizame wijze drie punten gepakt op bezoek bij ADO Den Haag. Het was Karim El Ahmadi die de titelkandidaat de overwinning bezorgde met het enige doelpunt van de wedstrijd. De voorsprong op concurrent Ajax is met nog elf wedstrijden te gaan nog altijd vijf punten.

Feyenoord speelde in Den Haag zeker niet de beste wedstrijd van het seizoen. In de eerste helft liep het zeer stroef bij de koploper van de Eredivisie en wist het slechts één doelpoging te ondernemen. ADO hield relatief eenvoudig stand en de frustraties liepen al snel op bij de Rotterdammers. Steven Berghuis zag een aantal acties mislukken en had graag wat vaker een vrije trap gekregen. Ploeggenoten moesten hem na het rustsignaal weghalen bij scheidsrechter Björn Kuipers, die hem geel gaf voor zijn woedeuitbarsting.

De ploeg van trainer Alfons Groenendijk stond verdedigend als een huis en kreeg via Edouard Duplan een aardige mogelijkheid op de 1-0, maar Brad Jones hield zijn doel schoon. Het duurde een uur voordat Feyenoord een kans kreeg. Na een fraaie steekbal van Eljero Elia en een mislukte voorzet van Miguel Nelom, pikte de inkomende El Ahmadi de bal op rond de penaltystip en schoot hij onhoudbaar binnen: 0-1.

ADO Den Haag gaf niet veel weg tegen Feyenoord.

Na de openingstreffer kwam Feyenoord iets beter in de wedstrijd en kreeg het kansen op nog een doelpunt. Doelman Robert Zwinkels moest in actie komen op schoten van Elia en Nicolai Jörgensen. Hij hield zijn ploeg in de wedstrijd. In de slotfase zette ADO aan en perste het er een klein slotoffensief uit. Mike Havenaar had dé kans op de gelijkmaker, maar van dichtbij wist hij niet te scoren door een uitstekende redding van Havenaar.

De hekkensluiter van de Eredivisie wist niet meer gevaarlijk te worden en Feyenoord trok de overwinning over de streep. De beste kans viel uiteindelijk nog te noteren voor invaller Bilal Basacikoglu. Op aangeven van Toornstra kopte hij naast. Zo pakt Feyenoord opnieuw drie belangrijke punten op weg naar het kampioenschap. Volgende week zondag wacht de topper tegen PSV.