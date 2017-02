Ziyech: ‘Ik kan fysiek geen negentig minuten spelen in deze rol’

Ajax won drie dagen na het gelijkspel in Polen tegen Legia Warschau (0-0) met 1-0 van Vitesse. Hakim Ziyech werd in de slotfase naar de kant gehaald door trainer Peter Bosz. De Marokkaans international zat er doorheen. Twee wedstrijden in een kort tijdsbestek, is niet weggelegd voor Ziyech.