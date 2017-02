Dubieus record voor Bacuna: ‘Het is niet leuk om te horen dat jij dat bent’

Juninho Bacuna kreeg in het duel tussen Sparta en FC Groningen de rode kaart na een grove charge. Het betekende de derde rode kaart dit seizoen voor de negentienjarige middenvelder. Hij is nu de jongste speler ooit in de geschiedenis van de Eredivisie die drie keer van het veld werd gestuurd.

“Het is mijn derde. Het is niet leuk om te horen dat ik de jongste speler ben met drie rode kaarten”, zegt Bacuna tegenover FOX Sports. De rode prent die hij vorige week ontving in het duel tegen Feyenoord werd nog geseponeerd. In het begin van het seizoen haalde de middenvelder ook het einde van het uitduel tegen PSV niet, waarin hij twee gele kaarten ontving. “Het is niet handig om dat te doen, ik moet gewoon nadenken volgende keer en slimmer handelen.”

Ondanks het dubieuze record van Bacuna, wil Groningen-trainer Ernest Faber niet te snel conclusies trekken. “Bacuna is echt een hele goede voetballer, een groot talent. Die jongen wil graag zijn grenzen verleggen en soms gaat hij erover heen. Daar moeten wij hem in gaan begeleiden de komende tijd. Hij heeft juist de agressie om ver te komen.”